«عريس الجيزة» يدفع حياته ثمنا لمحاولة إنقاذ طفل في العمرانية

حصلت «الوطن»، على نص تحقيقات النيابة العامة، في قضية مقتل الشاب محمد أشرف «عريس الجيزة»، على يد 3 شباب وهم «شادي وعبد الرحمن وسيد»، عندما تدخل للدفاع عن الطفل «مروان» 13 سنة أثناء اعتداء المتهمين عليه بالضرب بعد أن اصطدم «توكتوك»، كان يقوده الطفل بسيارة ملاكي خاصة بأحد المتهمين، فدفع الشاب «محمد أشرف» حياته ثمنا لشهامته، حيث طعنه أحد المتهمين طعنة في رقبته، مات على إثرها قبل أسابيع من حفل زفافه.

المتهم بقتل عريس الجيزة يشرح تفاصيل الجريمة

وبحسب أوراق القضية، التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، فإن جريمة قتل عريس الجيزة، حدثت يوم 14 ديسمبر الماضي، في أحد الشوارع بالعمرانية، ووفق نص أقوال المتهم «شادي»، فأنه كان بصحبة صديقيه عبد الرحمن وعبد الله وقت المشاجرة التي نتج عنها وفاة المجني عليه، وأن المشاجرة بدأت مع طفل كان يقود «توكتوك»، بسبب اصطدامه بسيارته وأنهم نزلوا منها وضربوا الطفل في الشارع وقت حضور الشاب «محمد أشرف»، الذي تدخل وانهال عليهم بالسباب والشتائم واشتبك معهم وطعن بها المجني عليه فسقط على الأرض جثة هامدة.

المسافة بين المتهم والضحية متر واحد

قال المتهم الرئيسي «شادي»، في التحقيقات مجيبًا على سؤال المحقق ما المسافة بينك وبين المجني عليه وقت طعنه بالسكين؟ أكد أنها كانت مسافة صغيرة جدًا أقل من متر، وأدعى المتهم أنه كان في حالة دفاع عن النفس لأن المجني عليه كان في يده سلاح أبيض وقت المشاجرة، وأنه استغل مشاركة صديقه في شل حركة الضحية وسدد له طعنة استقرت في رقبته.

وأجاب المتهم «شادي»، على سؤال المحقق من أين حصل على السلاح المستخدم في الجريمة؟، فأجاب: «السكين كان في إيد المجني عليه وبيهوش بيه ولما عبد الله صاحبي زقه وقع منه على الأرض فرحت ماسك السكين وطعنت بها المجني عليه عشان هما كان في عنيهم الشر وكانوا هيموتونا».

تجديد حبس المتهمين بقتل عريس الجيزة

كانت النيابة العامة، جددت حبس المتهمين لمدة 15 يومًا في جلسة أمس بتهمة القتل العمد بعد أن واجهتهم بأدلة الاتهام ومنها كاميرات المراقبة التي وثقت الجريمة كاملة وأظهرت المشاجرة منذ بداية اعتداء المتهمين على الطفل سائق «التوكتوك» وبعدها على المجني عليه محمد أشرف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني متأثرا بإصابته البالغة.

عقوبة القتل العمد

وشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، قائلا: «يحكم على فاعل هذه الجناية أي جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».