رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

انطلاق الحلقة العاشرة من برنامج «الدوم» على قناة «DMC».. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
11:15 م | الجمعة 10 فبراير 2023
لجنة تحكيم برنامج الدوم

لجنة تحكيم برنامج الدوم

بدأ منذ قليل، عرض الحلقة 10 من الموسم الثاني لبرنامج «الدوم»، برنامج المواهب الأكبر في مصر والوطن العربي، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قناة «DMC».

وضمت لجنة التحكيم، كوكبة من النجوم، وهم الفنان حميد الشاعري، والفنانة أنوشكا والشاعر أمير طعيمة.

برنامج «الدوم» بكل المحافظات

يأتي ذلك بعد نجاح الموسم الأول من «الدوم»، البرنامج الأكبر لاكتشاف المواهب في جميع محافظات مصر في مجال الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني، إذ يجوب البرنامج محافظات مصر بداية من مدن القناة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية ومحافظات الدلتا، القاهرة والجيزة وصولا إلى محافظات الصعيد والوجه القبلي، لاكتشاف المزيد من المواهب في جميع الفنون.

اقرأ المزيد:

محمد سعيد محفوظ للمتسابقة يوسي ماهر ببرنامج الدوم: تعبيرات وجهك غير موفقة

الإعلامية ريهام السهلي تشيد بأداء المتسابق بيشوي دانيال في برنامج «الدوم»

المتسابق كريم الخولي يحصل على إشادة لجنة الدوم في التقديم التلفزيوني

أفنان جمال تقدم أداء مميزا في فقرة التقديم التليفزيوني ببرنامج «الدوم»

بدء الحلقة التاسعة من برنامج المواهب «الدوم».. بث مباشر

«الدوم» يضع المواهب على طريق الاحتراف.. قصة أبطال التمثيل بالموسم الأول
بقلم محمد عزالدين