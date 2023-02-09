المتسابق كريم الخولي يحصل على إشادة لجنة الدوم في التقديم التلفزيوني

شارك المتسابق كريم الخولي، من محافظة الإسكندرية، في الحلقة التاسعة بالموسم الثاني من برنامج «الدوم» بفئة التقديم التليفزيوني.

إشادة من لجنة التحكيم

وقدم «الخولي» أمام لجنة التحكيم، في اختبار الدقيقة الواحدة، مقدمة إخبارية، وأشاد به الإعلامي محمد عبدالرحمن، قائلًا: «حضورك لطيف»، فيما قال له الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ: «صوتك كنز، وعندك خامة صوتك رائعة»، وأضافت الإعلامية ريهام السهلي: «هناك بعض الهفوات يمكن تداركها في المستقبل».

وقال «الخولي»: «الحقيقة أنا مش راض أوى عن أدائي، وهحاول أشتغل على نفسي أكثر».

لجنة التحكيم

وتشكلت لجنة اختيار المتسابقين للتقديم التلفزيوني من الإعلامي محمد عبدالرحمن، الدكتور الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامية ريهام السهلي، لتقيم عشرات المواهب على مدى الحلقة، خلال اختبار الدقيقة الواحدة ببرنامج الدوم.