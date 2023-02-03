مصرع شخصين بعد اصطدام سيارتهما بعمود إنارة في مدينة نصر

شهدت منطقة مدينة نصر بالقاهرة مصرع شخصين بعدما اصطدمت سيارتهما بعمود إنارة، وأنتقل رجال الشرطة الى مكان الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد بوقوع حادث بأحد شوارع مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث وتبين أنه اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بعمود إنارة ومصرع شخصين بينهما قائدها.

إعادة الحركة المرورية

وجرى نقلهما إلى مشرحة المستشفى، كما أعاد رجال المرور الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.