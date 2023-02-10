مسار القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مرسى مطروح».. اعرف السرعة

حددت الهيئة القومية لمترو الأنفاق، تفاصيل مسار القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مرسى مطروح»، موضحة أن هذه النوعية من الوسائل تعتبر من أسرع وأكثر راحة من القطار العادي من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم / ساعة.

مميزات القطار الكهربائي السريع

للقطار الكهربائي السريع بصفة عامة، مميزات شتى، وضحهتا الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أولها أنه يتميز بسعة نقل أعلى للخط، ما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب، فضلاً عن كونه يساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة واحتواء الزحف العمراني.

يمتد مسار القطار الكهربائي السريع من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ثم يتفرع جنوباً حتى الفيوم- بني سويف ليربط مع الخط الثاني ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كم وعدد 24/22 محطة.

سرعة القطار الكهربائي السريع

هنا لمسار القطار الكهربائي السريع 12 محطة، و12 محطة إقليمية وسيتم تدقيقها في مرحلة التصميم النهائي، وتبلغ السرعة التصميمية للمشروع 250 كم/ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230كم/ الساعة، أما عن القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كم / ساعة.

يذكر أن القطار الكهربائي السريع، يعمل على ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، ويأتي في إطار أعمال تطوير المنظومة الحالية.