مراسل القاهرة الإخبارية: أمريكا لم تتوصل لرابط بين الجسم الغريب فوق ألاسكا والمنطاد الصيني

كشف رامي جبر مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، عن تفاصيل إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية، لجسم غريب فوق ولاية ألاسكا شمال البلاد، إذ ذكر أنَّ الجسم الغريب لم يظهر مناورته للطائرة التي استهدفته، وحتى الآن لم تتوصل الولايات المتحدة الأمريكية لخيط رابط بين الجسم الغريب والمنطاد الصيني.

الجسم الغريب كان بحجم سيارة صغيرة

وأضاف «جبر»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت قيام مقاتلة أمريكية من طراز «إف-22» بإسقاط جسم معاد بحجم سيارة صغيرة دخل المجال الجوي الأمريكي كان يحلق على ارتفاع 40 ألف قدم عندما أسقطته المقاتلة.

القوات الأمريكية تعاملت بحزم بمجرد رصد الجسم الغريب

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الجهات الرسمية الأمريكية فتحت تحقيقًا بشأنه للوقوف على ملابسات ما إذا كان معاديًا للأجواء الأمريكية من عدمه، وكونت فريقًا للبحث لانتشال مكوناته، موضحًا القوات الأمريكية تعاملت بحزمٍ بمجرد رصد الجسم الغريب في أقل من 24 ساعة، وأسقطته على الجليد بمكان غير مأهول بالسكان.