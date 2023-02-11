جهود لا تتوقف للبحث عن ضحايا زلزال تركيا.. كم عدد فرق الإنقاذ والمعدات؟

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن أكثر من 12 ألفا من المعدات الثقيلة، وأكثر من 900 رافعة يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة من الزلزال المدمر، مضيفا في تصريح بالعاصمة أنقرة، أن 31 ألفا و254 من عناصر الإنقاذ، يواصلون جهودهم في المنطقة المنكوبة، وفقا لـ«روسيا اليوم».

ارتفاع مصابي زلزال تركيا أكثر من 93 ألفا

كانت إدارة الكوارث والطواري التركية، المعروفة اختصارا باسم «أفاد»، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع مصابي الزلزال المدمر إلى أكثر من 93 ألف شخص، في حين أعلن الرئيس التركي ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 ألفا.

وأشار نائب الرئيس التركي، إلى أن نحو مليون و50 ألفا من المتضررين من زلزال تركيا المدمر، يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة، تم إنشاؤها في المناطق المنكوبة، مضيفا أن السلطات أجلت 190 ألفا من المدن المنكوبة إلى مناطق أكثر أمنا.

انتشال 5 أحياء من تحت الأنقاض

انتشلت فرق الإنقاذ الروسية، 44 شخصا، بينهم 5 أحياء من تحت الأنقاض، جراء زلزال تركيا المدمر، وأشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى انتشال 12 جثة خلال يوم، بحسب «روسيا اليوم».

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، متابعة أوضاع المواطنين المقيمين في تركيا، عن طريق وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة في العاصمة أنقرة، جراء الزلزل المدمر، وفقا لوكالة الانباء الرسمية «بترا».

انتقال 3 عائلات أردنية إلى أنقرة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سنان المجالي، أن السفارة في أنقرة، قامت بتأمين انتقال 3 عائلات أردنية، بالإضافة إلى 7 طلاب أردنيين من المناطق المتضررة إلى العاصمة التركية، مشيرا إلى تأمين نقل 5 آخرين من غازي عنتاب، إلى أنقرة ومن ثم إلى عمان.