تفاصيل فتح حساب جاري ببنك القاهرة بألف جنيه فقط.. عوائد تصل لـ9.5%

تعد الحسابات الجارية أحد أنواع الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك ضمن منتجاتها، بهدف توسيع قاعدة عملائها وتحقيق أهداف الشمول المالي للدولة، ويستفيد العملاء أصحاب الحسابات من الخدمات المتنوعة، مثل إجراء معاملات البيع والشراء والائتمان، وتحرير الشيكات والحوالات والسحب وجميع التصرفات المالية اليومية والتجارية.

الحسابات الجارية من بنك القاهرة

ويتيح بنك القاهرة لعملائه حسابات جارية متنوعة تمكنهم من إجراء المعاملات المالية بسهولة، من إيداع وسحب وحوالات بنكية وغيرها من الأنشطة، فيما تتميز 4 حسابات بالبنك بصرف عوائد بدوريات ونسب فائدة متنوعة.

عائد حساب جاري «بلس» يصل لـ4%

ووفقاً للموقع الرسمي لـ بنك القاهرة، يبلغ الحد الأدنى لفتح حساب بلس؛ وهو حساب جاري بالجنيه المصري بعائد، من 5 آلاف جنيه، فيما يبدأ صرف العائد عند وصول الحساب إلى 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه فأكثر، فيما يتراوح العائد بين 3 إلى 4% بحسب قيمة المدخرات.

عائد حساب «ثروة» عائد يصل لـ9%

ويمكن لأي عميل فتح حساب جاري بالجنيه المصري ببنك القاهرة بعائد، مع حسابات ثروة، والتي يبدأ الحد الأدنى لها من 50 ألف جنيه، وهو نفس الحد الأدنى لاحتساب العائد، فيما يصل الحد الأقصى للإيداع 20 مليون جنيه، والعائد على الحساب يومي يصرف شهرياً، بفائدة تترواح بين 7 إلى 9%، حسب قيمة المدخرات.

حساب جاري بدون عائد

وعند رغبة العميل في إيداع الأموال بهدف إعادة استخدامها فقط، يمكن له الاستفادة من حسابات بنك القاهرة الجارية المتنوعة، بفتح حساب جاري بدون عائد وإيداع 1000 جنيه فقط كحد أدنى، ويتميز الحساب بعدم وجود حد أقصى.

وتتميز حسابات بنك القاهرة بسهولة الإجراءات، وتقديم مستندات عند فتح الحساب صورة البطاقة الشخصية سارية مدون بها العنوان، أو إيصال مرافق حديث، والحساب معفى من الضرائب، ويمكن إدارته من خلال تطبيقات الهاتف من الموبايل البنكي أو الإنترنت البنكي.