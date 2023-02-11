ضبط مسن سرق سائق تاكسي تحت تهديد السلاح في عابدين.. طلب منه توصيله

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "تاكسى" بدائرة القسم ، إستوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لأحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" بحوزته والإستيلاء منه على مبلغ مالى، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم المذكور وإتهمه بإرتكاب الواقعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.