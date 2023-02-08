اعترافات المتهمين بسرقة عيادة بمصر الجديدة: «كسرنا الشباك وكنا حافظين المكان»

«كنت عارف كل حتة في المكان عشان كنت شغال فيه وعارف هو بيشيل الفلوس فين وقد إيه تقريبا فكان سهل علينا ندخل ونسرقه»، هكذا كان اعتراف المتهم الأول بسرقة مبلغ مالي وبعض المقتنيات من داخل عيادة بمصر الجديدة أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليهم تهمة السرقة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

«استخدمنا شاكوش عشان نكسر الشباك».. أسلوب كسر النافذ للسرقة

تابع شريك المتهم أقواله أمام النيابة العامة، حيث قال «شريكي كان شغال فيها فعارف بتفتح وتقفل إمتى والفلوس والحاجة إيه وعرفني على الشباك اللي ادخل منه وامشي إزاى وهو كان بيراقب الدنيا» هكذا شرح المتهمان طريقة سرقتهما للعيادة عن طريق أسلوب كسر النافذة بواسطة الشاكوش نظرا لعمل أحدهما بالمكان سابقا.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من طبيب بوجود كسر داخل شباك بالعيادة خاصته وسرقة مبلغ مالي ولاب توب، بالإضافة إلى كاميرا تصوير من داخلها.

بالفحص والتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين «أحدهما له معلومات جنائية» وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بأسلوب «كسر النافذة»، وأضاف أحدهما أنه نظراً لسابقة عمله بالعيادة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته واستعان بالثانى لتنفيذ مخططه و قيامهما بكسر النافذة بإستخدام (أجنة - جاكوش) وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

قال المحامي حسن شومان، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات التي تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».