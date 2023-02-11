ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.