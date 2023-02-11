رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط شخص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمدينة نصر

كتب:

محمد بركات
12:04 م | السبت 11 فبراير 2023
وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

وزارة الداخلية- صورة ارشيفية

أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية") وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط شاب بحوزته 27 «كرتونة ألعاب نارية» في الشرقية

ضبط شاب بحوزته كمية من مخدر «الإستروكس» في السلام

ضبط مدير مصنع غير مرخص في القطامية

ضبط مسن سرق سائق تاكسي تحت تهديد السلاح في عابدين.. طلب منه توصيله

ضبط 155 قطعة سلاح وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي في حملات أمنية خلال 24 ساعة
بقلم محمد بركات