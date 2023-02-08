اعترافات المتهم بترويح مخدرات بقيمة 700 ألف جنيه في القاهرة

«كانت معايا البضاعة عشان أوزعها على الناس وأخد من وارها فلوس أكتر، وكنت بهربها في العربية عشان محدش يشك في اللي معايا»، هكذا كانت أقوال المتهم بترويج مخدرات تزن 10 كيلو جرامات في القاهرة أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة الإتجار في المواد المخدرة، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بعرض المواد على الطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

وأوضح المتهم في أقواله أن المواد بغرض توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبالغ مالية غير شرعية منها، لافتا إلى أن المضبوطات تقدر بمبلغ 700 ألف جنيه.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة المرج بترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة«حشيش» بالمنطقة.

وبالفحص والتحريات تبين أن كمية مخدر الحشيش التي جرى الإتجار بها تزن 10 كيلو جرامات، وتقدر قيمتها المالية بـ700 الف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بها، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

من جهته، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.