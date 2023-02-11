«الأرصاد» تحذر من الأمطار المتوسطة على القاهرة ونشاط الرياح والأتربة

أمطار غزيرة ضربت عددًا من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها دمنهور والضبعة وبورسعيد، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحرص على متابعة حالة الطقس وموافاة المواطنين بتفاصيلها بشكل مستمر، لتعلن عن نشاط الرياح الشمالية الشرقية المحملة بكميات كبيرة من الرطوبة يصاحبها حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا تعمل على تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية و شمال الوجه البحري يصاحبهم سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع، أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى باقي السواحل الشمالية الشرقية والمناطق الداخلية جنوب الوجه البحري، ولكن تكون أقل حدة، تكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى مساء.

درجات الحرارة العظمى اليوم

- القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى 17 درجة مئوية للعظمى.

- الوجه البحرى: تسجل درجة الحرارة بالوجه البحري 17 درجة مئوية للعظمى.

- السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة 15 درجة مئوية للعظمى.

- شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة 19 درجة مئوية للعظمى.

- جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة 26 درجة مئوية للعظمى.