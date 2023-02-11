انتشار معدات شركات الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى لمواجهة الطقس السيئ

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة، برفع حالة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار، في ظل تقلبات الطقس.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة عصر اليوم على محافظات القاهرة الكبرى، وانتشرت معدات شركات القاهرة والجيزة والقليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، على المحاور الرئيسية والميادين العامة والطرق للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

تمركز الشفاطات والمعدات في المحاور الرئيسية والميادين

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، تتخذ العديد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الشتاء، والتي تشمل تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

تواجد الميداني لمتابعة تداعيات الطقس السيئ

من جانبه، أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تكليفاته لرؤساء الأحياء والمراكز وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة بالشوارع لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

استقبال شكاوى تراكمات مياه الأمطار

وأوضح المحافظ، أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أحداث طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار أو تداعيات نشاط الرياح والطقس.