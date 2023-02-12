حبس متهم بالاتجار في مخدر الاستروكس بالسلام 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالاتجار بمواد مخدرة بالسلام 4 أيام علي ذمة التحقيق حيث نسبت إليه تهمة الاتجار بالمخدرات وطالبت بارسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة السلام بالقاهرة بقيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

بالفحص والتحريات تبين أنه مستقل دراجة نارية وبحوزته كمية لمخدر الإستروكس تزن 3 كيلوجرامات – فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار– مبلغ مالي - هاتف محمول.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لتحقيق ربح غير مشروع وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي نتيجة نشاطه الإجرامي، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النشاطوتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال الخبير القانوني حسن شومان، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «شومان» لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.