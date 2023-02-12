فوائد تناول السمك للحوامل.. أبرزها تقوية النظر وتحسين الصحة النفسية

الكثير من النساء يفضلن تناول «التونة» المعلبة، في الوقت الذي أكدت فيه الدراسات أنّه من الأفضل تناول الأسماك بشكلها الطبيعي، خصوصا للسيدات الحوامل حيث تكون فوائدها أكبر مقارنة بالتونة المعلبة.

الفوائد الكبيرة لتناول الأسماك بالنسبة للحوامل، أشارت إليها دراسة صادرة عن جامعة «بريستول» في بريطانيا، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن النساء وخصوصا الحوامل من الضرورى تناول وجبتين طعام خلال الأسبوع تحتوى على الأسماك.

وأكدت الدراسة أنّ الأسماك تحتوى على عناصر غذائية مهمة للجنين منها فيتامين «د» وعنصر السيلينيوم وفيتامين «أ»، وتلك العناصر توجد بنسب أقل في المنتجات الغذائية الأخرى إن لم تكن نادرة، وأن أكثر أنواع الأسماك التى يجب تجنبها خلال فترة الحمل هى الأسماك التى قد تحمل مادة الزئبق في مكوناتها.

فوائد تناول السمك للحوامل

وفي هذا السياق، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرةة لـ«الوطن»، إنّه من الأفضل تناول المرأة الكثير من الأسماك، موضحة أنّ الأسماك يوجد بها الكثير من الفوائد للجسم، خاصة للمرأة الحامل، ومنها ما يلي:

- تناول الأسماك بشكل مستمر، يمكن أن يساعد على خفض مستويات الدم.

- تقليل الإصابة بالجلطات.

- يساهم في خفض مستويات الدهون الثلاثية بالجسم.

- يعمل على تعزيز صحة العيون وتقوية نظر للطفل الرضيع، إذا كانت الأم تتناول كميات كافية منه بشكل منتظم.

- يحسن من الصحة النفسية للمرأة في فترات الحمل والرضاعة.

- يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

تصنيع التونة في المنزل

ونصحت استشاري التغذية، النساء الحوامل الراغبات في التونة، بإمكانية تصنيعها في المنزل، «بإمكان المرأة البحث عن كيفية إعداد التونة في المنزل من خلال فيديوهات الإنترنت، وهذا أفضل لها، وآمن خصوصا أن مناعة المرأة تكون في أقل نسب لها خلال فترة الحمل»