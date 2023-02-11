الأرصاد الجوية: استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة على 6 محافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، إذ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن.

نشاط للرياح وأجواء باردة اليوم بكل الأنحاء

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس اليوم في القاهرة يصاحبها نشاط نسبي للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، إذ تصل الحرارة الآن على القاهرة 16 درجة، وتتقدم السحب، وتبقى فرص تساقط الأمطار بالدلتا والإسكندرية متواجدة إلى آخر اليوم، لتسود أجواء باردة على كل الأنحاء.

استمرار سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس اليوم، تشهد استمرار سقوط الأمطار، على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى بمحافظة «الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية»، بالإضافة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية «محافظة بورسعيد».

انخفاض درجات الحرارة اليوم

وكانت هيئة الأرصاد قد كشفت عن وجود نشاط للرياح يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، لتكون رياح شمالية شرقية محملة بكميات كبيرة من الرطوبة يصاحبها حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، تؤدي إلى تدفق السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا على كل الأنحاء، كالتالي:

القاهرة 17- 09

العاصمة الإدارية 17 - 08

- أكتوبر 17 - 08

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 16 - 10

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 16 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 16 - 11

- الإسماعيلية 18 - 09

- السويس 18 - 09

- شلاتين 19 - 09

- العريش 17 - 09

- رفح 16 - 08

- رأس سدر 19 - 10

- نخل 15 - 02

- كاترين 12 - _1

- الطور 20 - 10

- طابا 16 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 15 - 11

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 09

- السلوم 13 - 08

- سيوة 17 - 3

- رأس غارب 22 - 11

- الغردقة 23 - 14

- سفاجا 22 - 12

- مرسى علم 23 - 14

- شلاتين 25 - 16

- حلايب 24 - 14

- أبورماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 15

- الفيوم 19 - 07

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 06

- أسيوط 20 - 05

- سوهاج 21 - 07

- قنا 23 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 27 - 11

- الوادي الجديد 27 - 7