ضبط لص سرق حديد تسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة قنا حال إستقلاله مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة بدر مُحملاً عليها كمية من حديد التسليــح وزنت حوالــى نصف طن بمناقشته عن مصدرهــــا إعترف بسرقتها من داخل موقع "تحت الإنشاء" بدائرة القسم تابع لإحدى شركات المقاولات بأسلوب المغافلة بقصد التصرف فيها بالبيع بإستدعاء مدير الموقع المُشار إليه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على 3 تجار مخدرات

في سياق ذاته تم ضبط كمية من الأيس المخدر بحوزة 3 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجارتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الدقهلية وذلك حال إستقلالهم سيارة "مُستأجرة".. وبحوزتهم كمية من مخدر الأيس - مـبلغ مالى - 3 هواتف محمــــولة بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.