ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 27 ألف وفاة و80 ألف إصابة

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 27 ألف شخص، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 80 ألفا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

أكثر من 160 ألف عامل إنقاذ

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أن أكثر من 160 ألف عامل إنقاذ يحاولون بكل السبل البحث عن المفقودين من داخل تركيا وخارجها ويواصلون العمل بالليل والنهار.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث، إلى أن هذا الزلزال أقوى وأكثر تدميرا بـ3 أضعاف من زلزال عام 1999، وينتهي رفع الأنقاض بأسرع وقت وتبدأ عملية إعادة إعمار المدن.