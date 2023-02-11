رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 27 ألف وفاة و80 ألف إصابة

كتب:

أحمد عادل موسى
05:00 م | السبت 11 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفعت إلى أكثر من 27 ألف شخص، وارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 80 ألفا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل.

أكثر من 160 ألف عامل إنقاذ

وأضافت هيئة إدارة الكوارث، أن أكثر من 160 ألف عامل إنقاذ يحاولون بكل السبل البحث عن المفقودين من داخل تركيا وخارجها ويواصلون العمل بالليل والنهار.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث، إلى أن هذا الزلزال أقوى وأكثر تدميرا بـ3 أضعاف من زلزال عام 1999، وينتهي رفع الأنقاض بأسرع وقت وتبدأ عملية إعادة إعمار المدن.

اقرأ المزيد:

أردوغان: 14 مليون نسمة تضرروا من زلزال تركيا.. والعدد قد يصل إلى 20 مليونا

مسؤول أممي: زلزال تركيا وسوريا أسوأ حدث في المنطقة منذ 100 عام

تونس والصين ترسلان طائرتين محملتين بالمساعدات لمتضرري زلزال سوريا

انهيارات في سوريا جراء زلزال تركيا «صور»

زلزال سوريا وتركيا.. إنقاذ 7 أطفال مع ارتفاع جديد في عدد الوفيات
بقلم أحمد عادل موسى