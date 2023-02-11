لحظة إنقاذ الطفلة «عائشة» من تحت الأنقاض بعد مرور 6 أيام في تركيا

وثقت وسائل إعلام تركية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض في مدينة قهرمان مرعش التركية، بعد مرور 6 أيام كاملة تقضيها في ظروف مؤلمة تحت الأنقاض.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الطفلة تدعي عائشة وتبلغ من العمر 7 سنوات، وعند لحظة خروجها كان يبدو عليها الكثير من الأرق والألم، وقام فريق الإنقاذ بنقلها إلى المستشفى لتأخذ العلاج اللازم.

إنقاذ شقيقتين للطفلة عائشة

وتحدث خال الفتاة السورية، عن حالة الطفلة عائشة أنها على قيد الحياة بعد الاقتراب من موقعها والتحدث، كما تحدث جدة الطفلة أن لدى عائشة شقيقتين وكانوا أيضا تحت الأنقاض، وجرى إنقاذهم قبل ساعات من إنقاذ الطفلة عائشة.

وأضافت الجدة أن الشقيقتين اللتين تبلغان من العمر 8 و11 سنة على الترتيب.

أعنف زلزال منذ عام 1999

وضرب زلزال تركيا وسوريا في فجر الاثنين الماضي، وأسفر في مقتل آلاف المواطنين وهدم آلاف المباني السكانية ووقع محطات التوليد الكهرباء والغاز، وذكرت تقارير أن الزلزال هو الأعنف منذ عام 1999.