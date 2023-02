فتح معبر بين تركيا وأرمينيا بعد الزلزال لأول مرة بعد غلقه منذ عقود (فيديو)

أظهر الزلزال المدمر الذي حدث في تركيا وسوريا، مدى تحالف العالم عند حدوث مشكلات أو كوارث طبيعية، في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية، إذ أعلنت تركيا اليوم فتح حدودها مع أرمينيا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال، بحسب ما أفادته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتقدم أرمينيا المساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال الذي ضرب 10 ولايات في تركيا وتسبب في وفاة أكثر من 21 ألف شخص وإصابة أكثر من 80 ألف حالة إصابة في تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 5 شاحنات محملة بمساعدات عبروا معبر «أليجان» في ولاية أيدر بتركيا، واستقبلها برهان تشولو، مدير إدارة الكوارث والطوارئ في أيدر، والوفد الأرميني الشحنة القادمة من يريفان.

ومرت عقود علي عدم استخدام المعبر، حيث كانت آخر مرة استخدم فيها المعبر في 1988 عندما أدخل الهلال الأحمر التركي مساعدات بعد زلزال في أرمينيا.

من جهته، كتب النائب التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان في تغريدة عبر «تويتر»: «دعونا نستخلص أي خير من هذه الكارثة الكبرى التي ضربت البلاد، استطاع التضامن أن ينقذ الأرواح».

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان هونانيان، إن بلاده أرسلت الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر جسر مرجارا علي الحدود إلى المناطق المنكوبة، كما تشارك أرمينيا في عمليات البحث والإنقاذ من خلال فريق مكون من 57 عنصرًا.

Humanitarian aid from #Armenia crossed the Margara bridge on #Armenia-#Turkey border heading to earthquake-stricken region. pic.twitter.com/7lwWrbE3fa