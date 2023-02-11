مدير «الصحة العالمية»: النظام الصحي في سوريا فقد قدرته على الصمود

كشف ريتشارد برينان، مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، عن سُبل تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا، إذ قال: «التقينا بوزير الصحة في سوريا ثلاث مرات وبمحافظ حلب مرتين للتعرف على الاحتياجات الطبية للدولة»، وذلك خلال تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

استنفد النظام الصحي قدرته على الصمود

وأضاف «برينان»، خلال حديثة في المؤتمر الصحفي الذي نقلته القناة: «لقد أُهمِلَت سوريا لعدة سنوات، واستنفد النظام الصحي قدرته على الصمود، كما أننا وزّعنا اللوازم في حلب واللاذقية، وهناك طائرة محملة بالإمدادات الطبية ستصل اليوم»، مُوضحًا «لقد تمكنّا من توفير لوازم العلاج بالمستشفيات».

علينا الارتقاء بخدمات الإغاثة التي نقدمها إلى مستوى جديد

وتابع مدير البرنامج الإقليمي للطوارئ بمنظمة الصحة العالمية: «وصول شاحنات المساعدات وأن هناك المزيد في الطريق، علينا أن نرتقي بخدمات الإغاثة التي نقدمها إلى مستوى جديد، لافتًا إلى أن هؤلاء الناس يستحقون دعمنا المطلق».