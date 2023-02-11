قناة الحياة تعرض تقريرا عن تبطين ترعة بني خالد في قرية إبشادات بالمنيا

عرضت قناة الحياة تقريرا تلفزيونيا عن أعمال تبطين وتأهيل ترعة قرية بني خالد، والتي تخدم 2000 فدان بالوحدة المحلية لقرية إبشادات التابعة لمركز ملوي.

طول الترعة 12 ألف متر

تربط الترعة بين قرية قصر هور شمالا، وقرية بني خالد جنوبا بزمام الوحدة المحلية لقرية إبشادات، وأعمال تبطين وتأهيل ترعة قرية بني خالد بالوحدة المحلية لقرية إبشادات التابعة لمركز ملوي بطول 12800 متر.

تبلغ تكاليف تأهيل وتبطين ترعة بني خالد بالوحدة المحلية لقرية إبشادات التابعة لمركز ملوي 36 مليون جنيه.

وتوفر أعمال تأهيل وتبطين ترعة بني خالد لأهالي الوحدة المحلية لقرية إبشادات 70 فرصة عمل.

نسبة تنفيذ المشروع 35%

وقال المهندس عبدالرحمن محمود، مدير مشروع تبطين وتأهيل ترعة بني خالد بمركز ملوي بالمنيا، إن عملية تبطين ترعة بني خالد تغزي قرية «هور» و«نجوع أبوعلي» و«نزلة أسمنت» والنجوع التابعة لقرية بني خالد.

وأضاف أن نسبة تنفيذ المشروع 35%، عبارة عن 12 كيلو 160 مترا، وجرى تنفيذ 3 كيلو و600 متر، وجار إنجاز باقي المشروع.