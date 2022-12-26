43 مليار جنيه تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء

قررت الحكومة، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء في مصر، حتى 30 يونيو 2023، إذ كان من المقرر أن ينتهي في 31 ديسمبر الجاري 2022.

توجيهات من الرئيس بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في 15 يونيو من العام الجاري، تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، لافتا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الدولة العبء الأكبر من الزيادات، للتخفيف عن المواطن المصري.

الدولة تتحمل عن المواطنين تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء

وقررت الحكومة في اول شهر نوفمبر الماضي، بناء على تكليفات رئيس الجمهورية، عدم زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، لافتا إلى أن الدولة تتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه، تمثل تكلفة عدم زيادة أسعار الكهرباء، وفروق سعر الدولار.

عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية، حتى 30 يونيو المقبل 2022، يحمّل الدولة تكلفة إضافية تبلغ 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022/2023.

الدولة تتحمل 20% زيادة فى أسعار الكهرباء

فيما أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار الدولة بتأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء، تتحمل الدولة 20% من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمواطن، وهو فرق سعر الشريحة المعلنة فى 2021، التي سيتم الاستمرار في تطبيقها، وبين أسعار الشرائح، التي كان من المفترض تطبيقها منذ يوليو الماضي، وفقا لخطة رفع الدعم عن الكهرباء حتى يوليو 2025.

تأجيل تطبيق الزيادة وفقا لخطة رفع الدعم لن يؤثر على خطة الكهرباء

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار وفقا لخطة رفع الدعم، لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير وعمل توسعات في الشبكة.