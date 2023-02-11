إصابة قائد سيارة إثر حادث تصادم بأتوبيس في السلام

شهدت منطقة السلام، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأوتوبيس بأحد الشوارع، نتج عنه إصابة قائد السيارة.

بلاغ الحادث

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بأوتوبيس بأحد شوارع منطقة السلام بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت الخدمات المعنية إلى مكان الواقعة، للتأكد من صحة البلاغ.

إصابة قائد السيارة الملاكي

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة قائد السيارة الملاكي بجروح وكدمات إثر الحادث، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

خبير مروري يوجه بعض الإرشادات لقائدي السيارات

قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إنه يجب على قائدي السيارات، توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق، حتى لا تزهق أرواح نتيجة الإهمال من قائدي السيارات لبعض الأمور ومنها:

عدم أخذ قسط كاف من الراحة خاصة قبل السفر، وعدم الالتزام بقواعد المرور وتخطي السرعات المحددة، وعدم الكشف الدوري على السياراة وإصلاح الاعطال بها، باالاضافة الي الحديث في الهاتف، والانشعال بالراديو في السيارة، السير في التقلبات الجوية السيئة، وعدم متابعة المرايا الجانبية والنقطة العمياء.