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لحظة عثور أب على ابنه حيا تحت الأنقاض في تركيا.. امتزجت الضحكات بالدموع (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:24 م | السبت 11 فبراير 2023
زلزال تركيا وسوريا

زلزال تركيا وسوريا

سيل المشاهد المؤلمة الناتج عقب الزلزال المدمر، لم يتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع فيديو لأب يبحث عن ابنه تحت أنقاض منزله، الذي هدم في تركيا، وعيناه تفيض من الدموع.

ووثق الفيديو لأب ينادي على ابنه «أمين» ليتأكد أنه موجود في هذا المنطقة ويسمعه أو لا، وبعد فترة وجيزة رد الابن على والده تحت الأنقاض وهو يصرخ، وفجأة تمتزج الضحكات بالدموع. 

 

70 هزة أرضية تضرب تركيا

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن نحو 70 هزة أرضية ضربت تركيا اليوم، وأن قوتها تتراوح من بين 3 إلى 4.7 درجة علي مقياس ريختر، وكان آخر هزة ضربت تركيا كانت بقوة 4.4 درجة وضربت دوجان كوي بهاتاي.

وضرب زلزال تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، وأسفر في مقتل أكثر من 27 ألف و500 شخص وإصابة أكثر من 80 ألف جريح، وهدم آلاف المباني والمنازل السكانية ووقع محطات التوليد الكهرباء والغاز، وذكرت منظمة الأمم المتحدة، أن الزلزال هو أعنف زلزال كما أنه أسواء حدث منذ 100 عام.

166 ألف شخص من فريق الإنقاذ في تركيا وسوريا

وتستمر عمليات الإنقاذ من جميع الدول حيث وصل فرق الإنقاذ إلى أكثر من 166 ألف شخص في سوريا وتركيا، وترسل الدول المساعدات الإنسانية للناجين من الزلزال المدمر ومن تحت الأنقاض.

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