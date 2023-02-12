«الأرصاد»: طقس شديد البرودة وتساقط الأمطار بالقاهرة الكبرى اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس شديد البرودة بعدد من المناطق بمحافظات مصر، وسقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى مع تكثيف السحب المنخفضة والمتوسطة.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس شديد البروة اليوم

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية فإن محافظات مصر تواجة طقس شديد البرودة علي كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد.

الأرصاد: مصر تواجه منخفض جوي اليوم

وكشفت الأرصاد، أن هناك فرصا لمواصلة سقوط أمطار اليوم الأحد، على محافظات شمال مصر، وحتى القاهرة الكبرى خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تتعرض محافظات مصرلمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط من جنوب أوروبا.

محافظات تصل درجة الحرارة بها تحت الصفر

وقالت ، الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في بيان صحفي لها، إن هناك بعض المحافظات ستتعرض لطقس شديد البرودة في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظة جنوب سيناء وتحديداً منطقة سانت كاترين والتي ستتعرض لطقس شديد البرودة تصل درجة حرارة تحت الصفر وثلوج، لافتة إلى أن بعض محافظات مصر تشهد الأمطار على السواحل الشمالية، تتفاوت درجة غزارة سقوط الأمطار ما بين خفيفة وإلي متوسط، حيث من المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الأسبوع القادم، وسيصحبها برق ورعد.