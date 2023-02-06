«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية نسبيا الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ مصر ستشهد 48 ساعة من التقلبات الجوية بدأت اليوم وستستمر غدا بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومنخفض جوي على سطح الأرض متمركز في جزيرة قبرص بالبحر المتوسط.

التقلبات الجوية

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ أهم عناصر التقلبات الجوية نشاط الرياح الذي كان مؤثرا، ووصلت سرعة الرياح على المناطق الداخلية مثل القاهرة والوجه البحري وسيناء وشمال وجنوب الصعيد من 40 إلى 60 كيلومترا في الساعة، ولكن في المناطق الشمالية وسواحل البحر المتوسط وصلت من 60 لـ80 كيلومترا، وهو ما أدى إلى اضطراب كبير في الملاحة البحرية، وبلغ ارتفاع الموج 6 أمتار، وخرجت الأمواج في بعض المناطق على الشواطئ المطلة على ساحل البحر المتوسط، وهذا الأمر مستمر معنا غدا: «وبالتالي نحن نحذر من اضطراب الملاحة البحرية».

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «يجب أن نحرص على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ليلا ونهارا، درجة الحرارة العظمى سجلت اليوم 16 درجة ولكن الإحساس بها كان 12 أو 13 درجة على الأكثر، والإحساس بدرجة الحرارة الصغرى سيصل إلى 6 درجات، وستكون الليلة باردة جدا على معظم مناطق الجمهورية».

امتداد الأمطار للعريش

وأكدت أن الأمطار ستستمر من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وستمتد إلى العريش ورفح ومنطقة شمال سيناء، كما أن الأمطار في الوجه البحري ستكون من خفيفة إلى متوسطة، وستكون أمطار القاهرة خفيفة لا قلق منها، وستتحسن الأحوال الجوية نسبيا يوم الأربعاء.