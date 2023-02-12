«الأرصاد»: استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم، على عددٍ من المحافظات المطلة على البحر الأحمر، وتمتد حتى شمال الدلتا.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الهيئة إلى استمرار الأجواء الباردة على شمال البلاد مع استمرار تكاثر السحب الممطرة بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، في حالة الطقس اليوم، نظرًا لوجود امتداد جوي قادم في طبقات الجو العليا، يصاحبه كتل هوائية رطبة قادمة من البحر المتوسط.

ويسود ️استقرار نسبي على باقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تُسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 17 درجة، والوجه البحري 17 درجة، والسواحل الشمالية 16 درجة، وشمال الصعيد 18، وجنوب الصعيد 23.

درجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات، جاءت كالتالي:

- القاهرة 17 - 10

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 17 - 10

- المنصورة 16 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 16 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 08

- رأس سدر 17 - 09

- نخل 15 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 19 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 21 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 12

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 21 - 14

- شلاتين 20 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 17 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 22 - 09

- أسوان 22 - 09

- الوادي الجديد 22 - 10