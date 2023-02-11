تطهير 215 مدرسة في جنوب سيناء تمهيدا لبدء الفصل الدراسي الثاني غدا

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمدارس المحافظة، غدا الأحد، حيث عقد اجتماعا مع محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، لبحث استعدادات المدارس.

وقال المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى تجهيز كل المدارس وتعقيمها لاستقبال الطلاب غدا، موجها بضرورة عودة الطلاب إلي المدارس التي انتهت بها أعمال الصيانة في الفصل الدراسي الاول، وتسليم الكتب المدرسية للجميع، مع إخطار جميع الطلاب بدرجات الفصل الدراسي الأول.

تحية العلم والحصة الأولى

ومن جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، خلال لقاءه أمس بالمحافظ لبحث استعدادات الفصل الدراسي الثاني، إنه جرى إرسال كل التعليمات الوزارية إلي الإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس.

وأشار إلى أن التعليمات تضمنت ضرورة تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وأن تكون الحصة الأولي عن أبرز المشروعات القومية وأهمية ترشيد الاستهلاك، والاهتمام بتعليق جدول الحصص، والتزام المعلمين بالجدول وعدم تغييره إلا في حالة الضرورة القصوى، وتوزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وتسجيل غياب وحضور التلاميذ، إضافة إلى قيام ادارات المتابعة بالمديرية والإدارات بضرورة زيارة كل المدارس ووضع برنامج زمني لتغطية كل المدارس.

الأنشطة الرياضية

وشدد اللواء خالد فودة على ضرورة استمرار الأنشطة الرياضية داخل المدارس وتخطيط الملاعب، وتوفير الادوات الرياضية المطلوبة، إلى جانب تغيير الأعلام إذا كانت تالفة.

وتابع، بأن إجمالي الطلاب في المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بمدارس المحافظة نحو 45 ألف طالب وطالبة، موزعين على 215 مدرسة، مشيرا إلى إعلان كل نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.