ضبط لصين اختطفا هاتف محمول سيدة وسحلاها على الرصيف بالفيوم

تمكن أهالي إحدى المناطق السكنية بمدينة الفيوم من الإمساك بلصين وتسليمهما للشرطة، بعدما اختطفا هاتف سيدة أثناء سيرها في الشارع، وسحلاها أعلى الرصيف ليجبراها على ترك الهاتف، واتصل الأهالي بشرطة النجدة والتي حضرت إلى مكان الواقعة وتسلمت اللصين، وحررت محضرا لهما تمهيدا لتقديمهما للمحاكمة.

بلاغ بالقبض على لصين

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي منطقة دار الرماد بدائرة المركز، بتمكنهم من الإمساك بلصين سرقا هاتف سيدة وسحلاها على الرصيف.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ بمنطقة دار الرماد، وتبينّ تمكن شاب يدعى أيمن البحار بمساعدة شباب المنطقة من الإمساك بلصين كانا يستقلان دراجة نارية وسرقا هاتف محمول من إحدى السيدات أثناء سيرها على الرصيف.

وأبرح الأهالي اللصين ضربا بعد ضبطهما عقب مطاردة في شوارع المنطقة ثم سلماهما لقوات الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.

تحرير محضر بالواقعة

جرى اصطحاب اللصين إلى قسم شرطة أول الفيوم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

السجن المشدد في انتظارهما

وقال حازم عبد العليم ديوان، المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات تنص أيضًا على أنّه يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، مدة لا تتجاوز سنتين، كما يعاقب بالحبس 3 سنوات مع الشغل في حالة السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة رقم 317 من قانون العقوبات.

وأشار إلى أنّ المادة رقم 314 من قانون العقوبات تنص على أنّه يعاقب بالسجن المشدد من يرتكب عقوبة السرقة بالإكراه لهاتف محمول، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسبب الإكراه في ترك جروح أو أثر.