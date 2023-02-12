توعية لطلاب الدقهلية في طابور الصباح.. ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه وجه الإدارات التعليمية والمدارس بضرورة الاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل من خلال الإذاعة المدرسية.

وأكد «شعبان» ضرورة تبصير الطلاب بدور الشرطة المصرية خلال الحصة الأولى، وانتظام الدراسة في مدارس محافظة الدقهلية في أول أيام الفصل الثاني للعام الدراسي 2023/2022.

انتظام مليون و700 ألف طالب في الدراسة

وأشار كيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إلى انتظام مليون و700 ألف طالب وطالبة «عام – مهني» داخل 3737 مدرسة في أول يوم دراسي للفصل الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة المدارس للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بمدارس الدقهلية.

متابعة الأنشطة التربوية واكتشاف الموهوبين بالمدارس

وأوضح ناصر شعبان أن مدارس الدقهلية شهدت انتظاما في طابور الصباح والإذاعة المدرسية، وجرى التنبيه على متابعة الأنشطة التربوية واكتشاف الموهوبين، والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل موهبتهم، مشددا على ضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم دراسي.