بشرى في رسالة لـ شيرين رضا: جميلة جميلات السينما المصرية

نشرت الفنانة بشرى، صورة تجمعها والفنانة شيرين رضا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، موجهة من خلالها رسالة، تعبر فيها عن مدى حبها واحترامها للأخيرة.

وكتبت بشرى، تعليقًا على الصورة التي تجمعها وشيرين رضا، عبر حسابها بـ إنستجرام، بقولها: «الحب كله شيكا -وهو لقبها بين أصدقاءها في الوسط الفني- بحبها ليس فقط لأنها جميلة جميلات السينما المصرية، ولكن أيضًا لثقتها في نفسها وصوتها القادم من دماغها».

اللعبة الحلوة

واستطردت بشرى في كلماتها: «شيرين رضا تشجع اللعبة الحلوة وروحها جميلة وتحب الشطار، وتحترم مجهودهم، شيرين رضا غير بجد واللي مش عاجبه ذنبه على جنبه».

مسلسل «وبينا ميعاد»

ويعرض للفنانة شيرين رضا، على شاشة قناة «dmc» مسلسل «وبينا ميعاد»، أمام صبري فواز، ومدحت صالح، وعدد من الوجوه الشبابية الجديدة، وتجسد شخصية المهندسة نادية، والتي تعول 4 فتيات بمفردها بعد انفصالها عن زوجها، وتلتقي بـ حسن، وهو أرمل لديه 4 من الأبناء، وتدور الأحداث في إطار دراما اجتماعية رومانسية.