هزة ارتدادية بقوة 3.5 ريختر تضرب شرقي تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، شرقي تركيا، على عمق 2 كيلومتر، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، على موقعه الإلكتروني.

وأوضح المركز، أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 31 كيلومترا جنوب غرب مدينة «ملطية»، و18 كيلومترا شمال شرق مدينة «دوجانشهر».

إخلاء كل المباني المتصدعة في عدة مدن

وفي وقت سابق، أخلت السلطات في تركيا، كل المباني المتصدعة في مدن «نورداج» و«إصلاحية» و«أضنة» من السكان، فيما أشارت قناة «العربية»، إلى أن كل المباني في الطريق القديم بـ«غازي عنتاب» متصدعة بالكامل

من جانبها، تحاول فرق إنقاذ في مدينة غازي عنتاب الوصول لـ3 أشخاص تحت الأنقاض، فيما أنقذت السلطات التركية شخصا من أنقاض الزلزال المدمر بعد 149 ساعة في ولاية «هطاي» الواقعة جنوبي البلاد.

وكانت إدارة الكوارث التركية، أشارت في وقت سابق من اليوم الأحد، إلى تسجيل هزة ارتدادية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر.

50 خيمة عسكرية من المجر إلى المناطق المتضررة

وكان الجيش التركي، نصب 3500 خيمة في 25 مخيما لإيواء المتضررين من الزلزال المدمر في ولاية «هطاي» جنوبي البلاد، فيما نشر تعزيزات في مدينة «إصلاحية» لوقف عمليات السلب والنهب.

بدورها، أرسلت السلطات المجرية، 50 خيمة عسكرية إلى المناطق المتضررة من زلزال تركيا المدمر.

وفي روسيا، قال مستشار وزير الطوارئ الروسي، دانييل مارتينوف، إن فرقة مكونة من 50 منقذا روسيا، ستغادر إلى تركيا، الأربعاء المقبل، لمد يد العون في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر، مشيرا في مقابلة مع قناة «روسيا 24» المحلية، إلى مغادرة فرقة ثالثة من بلاده مكونة من 50 منقذا مزودة بـ 3 معدات خاصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأرسلت وزارة الطورائ الروسية في وقت سابق، أكثر من 100 منقذ إلى تركيا، لإجراء عمليات بحث وإنقاذ في ولاية« كهرمان مرعش» جنوب البلاد، الأكثر تضررا من الزلزال المدمر.