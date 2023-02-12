هزة ارتدادية بقوة 3.5 ريختر تضرب وسط تركيا

ضربت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وأشار مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي إلى أن عمق الهزة 1 كيلومتر.

وأضاف المركز أن الهزة الارتدادية وقعت على مسافة 50 كيلومترا، غرب «أديامان» جنوب شرق تركيا.

هزة ارتدادية بقوة 6 درجات تضرب بلدة «نور داج»

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ضربت هزة ارتدادية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، بلدة «نور داج» بولاية «غازي عنتاب»، فيما واصلت فرق الإنقاذ في المدينة عملياتها أملا في العثور على ناجين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، أعلن وزير الزراعة، وحيد وكيريشتشي، من مواليد ولاية «قهرمان مرعش»، أن جميع السدود ومحطات الطاقة في مناطق زلزال تركيا المدمر بحالة جيدة، مشيرا إلى إجراء فحص يومي للتأكد من سلامة السدود ومحطات الطاقة.

مخاوف من انهيار المباني المتصدعة

واقترب عدد قتلى ززلزال تركيا المدمر من 25 ألف شخص، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض، فيما ارتفعت حصيلة في تركيا وسوريا إلى أكثر من 30 ألف.

وكانت قناة «العربية» الإخبارية، أشارت في وقت سابق، إلى مخاوف من انهيار المباني المتصدعة في «غازي عنتاب» مع توالي الهزات الارتدادية، مضيفة أن المباني السكنية في المدينة متصدعة ومتضررة ولا يمكن العودة لها.