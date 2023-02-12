سعر المكرونة في التموين.. أقل 9 جنيهات في الكيلو عن الأسواق

يشهد سعر المكرونة في التموين، ثباتا واستقرار ضمن قائمة السلع التموينية التي تضمن 31 سلعة مدعمة وتضخها وزارة التموين لمنافذ البقالين على مستوى المحافظات، وأيضا في فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي.

سعر المكرونة في التموين

ووفقا لقائمة السلع التموينية المعلنة من وزارة التموين عن شهر فبراير، فإنّ سعر المكرونة في التموين جاء بـ12 جنيها للكيس الذي يزن كيلوجرام، فيما يبلغ سعر الكيس 500 جراما 6 جنيهات، بأقل من نحو 9 جنيهات عن سعر المكرونة في السوق المحلية والتي يبلغ سعرها حاليا 21 جنيها للكيلوجرام.

مصانع سايلوفودز

وتضخّ مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» سلعة المكرونة إلى وزارة التموين لإتاحتها بالسعر المدعم للمواطنين حاملي البطاقات التموينية عبر منافذ البقالين، إذ تحمل المكرونة اسم "سلفانا" ومتاحة لدى جميع البقالين.

حصة بطاقة التموين من المكرونة

والمكرونة ليست من السلع التي تحدد وزارة التموين حصة منها على كل بطاقة تموين، وتحصل الأسرة على كمية المكرونة التي تحتاجها من منفذ البقال التابع لها من خلال مبلغ فارق نقاط الخبز المتوافر لديها على البطاقة.

وشهدت قائمة السلع التموينية عن شهر فبراير 2023 استقرار وثباتا في أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة الزيت والسكر الأرز، إذ يبلغ سعر زجاجة الزيت وزن 800 مللي 25 جنيها، فيما يستقر سعر كيس الأرز وزن 1 كيلو جرام عند 10.50 جنيه، وأيضا كيس السكر عند 10.50 جنيه.