رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«سايلو فودز» تضخ سلعا تموينية بأسعار مخفضة.. بينها المكرونة والبسكويت

كتب:

وفاء الصعيدي
12:14 م | الخميس 09 فبراير 2023
بسكويت التموين من إنتاج «سايلو فودز»

بسكويت التموين من إنتاج «سايلو فودز»

تضخ مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، عددا من المنتجات بأسعار مخفضة لأصحاب البطاقات التموينية والتي تصرف من منافذ بقالي التموين أو من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إذ يأتي على رأس هذه المنتجات المكرونة والبسكويت بأنواعهما المختلفة.

مكرونة «سلفانا» ضمن السلع التموينية

وقال علاء سالم، العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تضخ مكرونة سلفانا من إنتاج «سايلو فودز» إلى منافذ البقالين لصرفها على البطاقات التموينية بسعر مخفض عن أسعار المكرونة في السوق المحلية، إذ يبلغ سعر كيس المكرونة وزن 500 جرام 6 جنيهات، وكيس المكرونة وزن 1 كيلو جرام 12 جنيها.

بسكويت التموين من «سايلو فودز» 

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن وزارة التموين، اتفقت مع «سايلو فودز»، على ضخ 4 أنواع من البسكويت إلى منافذها لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وسيكون سعر البسكويت جنيهان فقط، وتتمكن الأسرة، من شراء السلع ضمن المتبقي لها من حصة البطاقة التموينية من السلع أو من خلال فارق نقاط الخبز المتوفر للبطاقة.

مصنع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مصنع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

اقرأ المزيد:

التموين: زيادة السعة التخزينية للسلع الاستراتيجية لـ3.4 مليون طن هذا العام

«التموين»: لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والدواجن الحية ومخزون اللحوم يكفي 6 أشهر

القائمة الكاملة لمنتجات «سايلو فودز».. مكرونة وجبن وألبان وسمن وحلاوة

طرح منتجات «سايلو فودز» ضمن السلع التموينية لأول مرة
بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.