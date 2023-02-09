«سايلو فودز» تضخ سلعا تموينية بأسعار مخفضة.. بينها المكرونة والبسكويت

تضخ مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، عددا من المنتجات بأسعار مخفضة لأصحاب البطاقات التموينية والتي تصرف من منافذ بقالي التموين أو من المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إذ يأتي على رأس هذه المنتجات المكرونة والبسكويت بأنواعهما المختلفة.

مكرونة «سلفانا» ضمن السلع التموينية

وقال علاء سالم، العضو المنتدب بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تضخ مكرونة سلفانا من إنتاج «سايلو فودز» إلى منافذ البقالين لصرفها على البطاقات التموينية بسعر مخفض عن أسعار المكرونة في السوق المحلية، إذ يبلغ سعر كيس المكرونة وزن 500 جرام 6 جنيهات، وكيس المكرونة وزن 1 كيلو جرام 12 جنيها.

بسكويت التموين من «سايلو فودز»

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن وزارة التموين، اتفقت مع «سايلو فودز»، على ضخ 4 أنواع من البسكويت إلى منافذها لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، وسيكون سعر البسكويت جنيهان فقط، وتتمكن الأسرة، من شراء السلع ضمن المتبقي لها من حصة البطاقة التموينية من السلع أو من خلال فارق نقاط الخبز المتوفر للبطاقة.

مصنع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مصنع «سايلو فودز» للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية.