تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ معرضا لتوزيع 3 آلاف قطعة ملابس جديدة على 600 طفل من الأطفال الأيتام وغير القادرين بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك بقرى «السحايت، ونمرة 4، والحندقوقة»، بمركز الحامول، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتزامنا مع بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2023.

تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

تنظيم المعارض وفق خطة مسحية

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان، يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

استفادة الأسر الأولى بالرعاية من المعارض

وأوضح «شعبان»، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجاً فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

توزيع مساعدات موسمية

يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التى تُنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران، وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.