حالة الطقس غدا على مستوى الجمهورية.. شديد البرودة ليلا واستمرار سقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة في حالة الطقس غدا، حيث تسود أجواء باردة خلال النهار وشديد البرودة، خلال ساعات الليل، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، في حين تعود الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى توقعات بسقوط الأمطار في حالة الطقس غدا، حيث ستكون بين خفيفة إلى متوسطة، كما يسود طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للبرودة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية، طقس معتدل على شمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من محافظات شمال الصعيد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

أشارت الأرصاد، إلى استمرار سقوط الأمطار على سواحل البحر المتوسط، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وشمال وجنوب الوجه البحري، ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، بنسبة 40%، كما يوجد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الصعيد بنسبة 20%.

ولفتت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا في جميع المحافظات، فكما يلي.

- القاهرة 17 - 09

- العاصمة الإدارية 17 - 09

- أكتوبر 17 - 09

- بنها 17 - 10

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 09

- كفر الشيخ 16 - 10

- المنصورة 17 - 10

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 17 - 09

- طنطا 17 - 09

- دمياط 16 - 10

- بورسعيد 17 - 11

- الإسماعيلية 18 - 07

- السويس 17 - 09

- شلاتين 16 - 09

- العريش 16 - 10

- رفح 17 - 08

- رأس سدر 16 - 09

- نخل 16 - 02

- كاترين 11 - _1

- الطور 12 - 09

- طابا 15 - 10

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 16 - 10

- مطروح 15 - 08

- السلوم 14 - 07

- سيوة 17 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 25 - 14

- شلاتين 24 - 15

- حلايب 22 - 14

- أبو رماد 23 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 17 - 09

- بني سويف 17 - 06

- المنيا 17 - 07

- أسيوط 18 - 05

- سوهاج 19 - 07

- قنا 22 - 08

- الأقصر 23 - 09

- أسوان 24 - 09

- الوادي الجديد 20 - 10