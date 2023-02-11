8 محافظات تحت وطأة الأمطار الليلة: غزيرة يصاحبها زيادة برودة الطقس

يستمر هطول الأمطار الليلة، على مدار الساعات المقبلة في 8 محافظات، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تتقدم السحب ووصلت إلى محافظة القاهرة، وبدأ تساقط الأمطار متفاوتة الشدة على معظم المناطق، والتي تصل باقي المناطق خلال وقت قصير.

وتستعرض «الوطن»، 8 محافظات تحت وطأة الأمطار اليوم، بينها من تشهد سقوط الأمطار منذ الصباح الباكر، وما تزال مستمرة بها إلى الآن، وأخرى بدأ تساقط الأمطار بها مساء اليوم، ويستمر خلال الساعات القليلة المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنّ هناك 8 محافظات تحت وطأة الأمطار الليلة، وتستمر خلال الساعات المُقبلة، وهي:

الإسكندرية البحيرة كفرالشيخ الغربية المنوفية الدقهلية بورسعيد القاهرة

حالة الطقس غدًا

وأعلنت الأرصاد، أنّ حالة الطقس غدًا الأحد، تشهد جوًا باردًا في الصباح الباكر، يصبح مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

أماكن سقوط الأمطار وتكون الثلوج

وفيما يخص أماكن سقوط الأمطار غدًا الأحد، فإنّه من المتوقع أن تكون هناك أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة، بنسبة حدوث 40% تقريبًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتزداد فرص تكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، فإنّه يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس المقبل

ووفقًا لبيان هيئة الأرصاد، حول حالة الطقس الخميس المُقبل، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على فترات تقعطة ونشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الجمعة القادمة

وبحسب توقعات الأرصاد، فإنّ حالة الطقس الجمعة المُقبلة، فإنّها تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.