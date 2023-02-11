«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا.. والتحسن يبدأ يوم الجمعة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة على أغلب محافظات شمال البلاد مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc، أنه من المتوقع أن يستمر تأثر البلاد غدا بمصادر الكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضة في درجات حرارتها، وسيكون هناك استمرار نسبي في انخفاض درجات الحرارة نهارا، يكون ملحوظا خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

درجة الحرارة العظمى في النهار على القاهرة الكبرى 17

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى في فترة النهار على القاهرة الكبرى ستكون 17 درجة مئوية، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وسنشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء المائلة للبرودة على أغلب المناطق الشمالية.

يتكون الصقيع على المزروعات

وأكدت أن درجات الحرارة تتحسن يوم الجمعة خلال فترات النهار، لكنها ستشهد انخفاضات في فترة الليل، بحيث تصل الصغرى إلى 10 درجات على القاهرة الكبرى، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى.