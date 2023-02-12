أبرز المشاهد المؤثرة في اليوم السابع لزلزال تركيا وسوريا المدمر

دخلت أعمال الإنقاذ والبحث عن ناجين محتملين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، يومها السابع الأحد، وسط أنباء عن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما يقرب من 30 ألف شخص، بينما بلغ عدد الذين لحق بهم الضرر نتيجة زلزال فجر الاثنين الماضي، نحو 26 مليون شخص، وفق تقارير دولية.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال مزيد من الناجين تحت الأنقاض، في المناطق المنكوبة بجنوب تركيا وشمال غرب سوريا، فيما تم تسجيل عدد من الهزات الارتدادية، في وقت أشارت فيه منظمات دولية إلى أنّ الزلزال، الذي بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تسبب في انهيار أكثر من 4 آلاف مبنى.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، بعضاً من أبرز المشاهد المؤثرة، التي تم رصدها في المواقع المتضررة، خلال اليوم السابع بعد زلزال «كهرمان مرعش» المدمر، الذي وصفته منظمات إغاثة بأنه «أسوأ كارثة» تشهدها المنطقة منذ عقود.

عودة للحياة بعد 140 ساعة تحت الأنقاض

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، قبل قليل، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ طفل رضيع، يبلغ من العمر 7 أشهر، من تحت أنقاض أحد المباني المدمرة، في ولاية «هطاي»، بعد مضي 140 ساعة على الزلازل، كما تمكنت، في وقت سابق، من انتشال سيدة على قيد الحياة، من بين أنقاض مبنى في «كهرمان مرعش»، بعد 136 ساعة على الكارثة، التي خلفت دماراً واسعاً في 10 ولايات تركية على الأقل.

هزات ارتدادية تثير الذعر في تركيا وسوريا

وأكدت إدارة الطوارئ التركية أن هزة ارتدادية جديدة ضربت مدينة «كهرمان مرعش»، صباح الأحد، بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، بينما أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل هزة أرضية بقوة 3.5 درجة، في حوالي الساعة 10.12 صباحاً، على بعد 14 كيلومتراً شمال شرق اللاذقية، وقد أثارت هذه الهزات الأرضية الذعر بين السكان، الذين يعيش معظمهم في الشوارع، بعد تدمير منازلهم.

الصحة العالمية تطلب جمع 42.8 مليون دولار

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء الزلزال، الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي، بلغ نحو 26 مليون شخص، وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداءً عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار، لتمويل احتياجات أساسية عاجلة على الصعيد الصحي، وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تفيد بتعرض أكثر من 4000 مبنى للانهيار نتيجة الزلزال والهزات الارتدادية التي تبعته، في كلا البلدين.

باكستاني «مجهول» يتبرع بـ30 مليون دولار

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن شخصاً باكستانياً يعيش في الولايات المتحدة، تبرع بمبلغ 30 مليون دولار، لمساعدة الأسر المتضررة نتيجة الزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، وكتب رئيس الحكومة الباكستانية، في حسابه على «تويتر»، أن الرجل الباكستاني «مجهول» دخل إلى السفارة التركية في واشنطن، وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لصالح ضحايا الزلزال.