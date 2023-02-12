موعد صرف معاشات شهر مارس 2023 لأكثر من 10 ملايين مواطن

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و885 ألفًا و757 صاحبًا ومستحقًا، في صرف معاشات شهر مارس 2023، يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة في البنوك أو الخاصة بالبريد، أو من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، أو منافذ شركة فوري.

زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش

وتزامنًا مع تحديد موعد صرف معاشات شهر مارس 2023، أوضحت التأمينات الاجتماعية، في تقرير لها، أنّه تم زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته في شهر يناير 2023، إلى 1105 جنيهات، في حين بلغ الحد الأقصى لمعاش المواطن المنتهى خدمته يناير 2023 نحو 8720 جنيهًا.

زيادة المعاشات في أبريل الماضي 2022 بنسبة 13%

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنّ قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، نص على تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارًا من أول يوليو، مشيرة إلى أنه تم زيادة المعاشات في أبريل الماضي 2022 بنسبة 13%، قبل موعدها الرسمي بـ3 أشهر، والتي قررها القانون في يوليو 2022.

تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM باستمرار

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أنه بالتزامن مع صرف معاشات شهر مارس 2023، يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بالنقدية بشكل مستمر.