محافظ الجيزة: رفع 650 طن مخلفات أسفل الدائري في العمرانية

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافه وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافه قطاعات المحافظة وتقييم دوري لأداء الأحياء والمراكز والمدن وتعاملهم الفورى مع ملف النظافه ورفع المخلفات للوصول الى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

الإستجابة لشكاوى المواطنين

وفى سياق متصل، أشار إلى أن محافظة الجيزة تمكنت من خلال حي العمرانية وهيئة النظافة والتجميل من رفع حوالى 650 طن من المخلفات الصلبة والرتش أسفل الطريق الدائري نطاق شوارع الدكتور ورسمي مهني بالعمرانية وذلك من خلال عدد حوالي 70 نقلة بسيارات ومعدات فرق النظافه الخاصه بهيئة النظافه وحي العمرانية والشركة المسئولة عن رفع المخلفات ضمن اعمال التطوير الشاملة التي يشهدها ذلك القطاع بحي العمرانية . لافتا أن الجهود شملت إزالة غرف ومخازن ومواقع فرز وتجميع المخلفات والقمامة مقامة بالمخالفه بتلك المنطقة مما تعكس مظهراً غير حضارياً وتتسبب في اشتعال للنيران وتعد مصدراً للتلوث ولشكاوي المواطنين لتجمع المخلفات بها حيث تم إزاله المنشأت المخالفه ورفع كافه المخلفات لتحسين المستوي البيئي بالمنطقة مع المتابعة الدورية لها

إزالة المخلفات

أكد المحافظ أنه فور رصد تراكم للمخلفات والرتش بالطريق تم تكليف رئيس الحي بتوجيه فرق نظافة لرفع كافة المخلفات والرتش والتراكمات الصلبة الموجودة بالمنطقة المشار اليها وتمهيد الطريق أمام الحركة المرورية مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تجمع المخلفات بها مجدداً .مشيراً أنه تم الأنتهاء من رفع كافة المخلفات والرتش وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والمركبات مؤكداً على التعامل الفورى مع ما يتم رصده من مخالفات أو تراكمات لما لملف النظافة من أهمية سواء على المستوى البيئى أو الصحى أو الجمالي .