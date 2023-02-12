مميزات شهادة الادخار الخماسية ذات العائد الثابت من بنك مصر

تواصل البنوك، تقديم أنواع مختلفة من المنتجات المصرفية التي تهم العملاء، وتمكنهم من استثمار مدخراتهم والحصول على عائد مضمون، بعد إيقاف شهادات ذات العائد المرتفع 25% و22.5%.

ويوفر بنك مصر، باقة متنوعة من شهادات الادخار التي منها «الشهادة الخماسية» ذات العائد الثابت، بمميزات مختلفة.

مميزات شهادة الادخار الخماسية

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات شهادة الادخار الخماسية ذات العائد الثابت الذي يصل إلى 12.25%، من بنك مصر.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري، 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- العائد على الشهادة: 12.25% يصرف شهريًا، و12.5% يصرف سنويًا.

- نوع العائد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا / سنويًا.

استرداد الشهادة: يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

كان البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماع للجنة السيادة النقدية، تثبيت سعر الفائدة، بعد إيقاف العمل بشهادة الـ25%.