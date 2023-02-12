رفع كفاءة منطقة السبع بنات في مصر القديمة (صور)

قام حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بالعمل على رفع كفاءة منطقة السبع بنات في عزبة خير الله؛ من نظافة ورفع إشغالات، والبدء في إنشاء وترميم سور الآثار في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، ومتابعة العمل على راحة المواطن وبناء على تعليمات اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والطرق.

رفع كفاءة النظافة داخل محيط منطقة السبع بنات

وأشار رئيس حي مصر القديمة إلى أن أجهزة الحي تمكنت من رفع كفاءة النظافة داخل محيط منطقة السبع بنات، والقيام بترميم سور الآثار بنفس المنطقة، وجار المتابعة من خلال رجال المتابعة والإشغالات، وهي عبارة عن أضرحة بناها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله تعلوها قباب، وذلك عام 400هـ/ 1010م.

أول يوم دراسة

كما تفقد رئيس حي مصر القديمة عددا من المدارس في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني بناء على توجيهات محافظ القاهرة بمتابعة سير العملية التعليمية، إذ تفقد اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، وياسر عمر مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، اليوم الأحد، عددا من المدارس للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية وللتأكد من الحالة الإنشائية لمباني وأسوار المدارس ومن عدم وجود أية معوقات وتوافر كافة عناصر السلامة والأمان للطلاب.

وشملت الجولة المرور على الفصول الدراسية بمجمع المدارس مدرسة عمرو بن العاص الابتدائي الأزهري ومدرسة عاطف بركات الثانوية الرسمية لغات، ومدرسة المنيل التجريبية، ومدرسة فؤاد جلال الابتدائية، ومدرسة أبو السعود، ومدرسة عين الصيرة، والشهيد أحمد حمدي الرسمية لغات، ومدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائية.

مناخ مناسب للطلاب

وقال رئيس حي مصر القديمة، إن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب، وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء القاهرة، وجرى التشديد على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية داخل المدارس، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس لوقاية الطلاب.