خبير طرق: مصر احتلت المرتبة الخامسة عربيا والمركز الـ28 عالميا في مؤشر الجودة

كشف الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، عن أهمية المشروعات القومية التي تنفذ حاليا في مجال الطرق والكباري، منها إنشاء كوبري علوي للدوران للخلف على طرق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

إنشاء 5 كباري على طريق القاهرة - الإسكندرية

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء 5 كباري على طريق القاهرة - الإسكندرية «قلما - الشرقاوية - الشموت - طوخ طنبشا - كوبري مشاة دسونس الحلفاوية» بتكلفة 773.1 مليون جنيه، وإنشاء كوبري كم 21 تقاطع الذراع البحري مع الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 305 مليون جنيه، مشيرا إلى أن إجمالي الكباري العلوية والأنفاق المنفذة بنهاية عام 2022، نحو 2415 كوبري/نفق.

كوبري علوي للدوران على طريق القاهرة - الإسكندرية

وجرى إنشاء كوبري علوي للدوران للخلف على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي «دوران العامرية» بتكلفة 152 مليون جنيه، بجانب توسعة كوبري العجمي بتكلفة 290 مليون جنيه.

انخفاض نسب حوادث الطرق في مصر لأكثر من 44%

وأكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أن الدولة تسعى للقضاء على ظاهرة الحوادث نهائيا والاختناقات المرورية، موضحا أن مصر احتلت المرتبة الخامسة عربيا والمركز الـ28 عالميا في مؤشر جودة الطرق بعد أن كانت المركز 128 عام 2014، كما انخفضت نسب حوادث الطرق في مصر منذ 2014 إلى أكثر من 44%، وتقليل عدد القتلى والجرحى بنسبة أكثر من 50%.

وأوضح أستاذ الطرق، أن المشروعات القومية الحالية ساهمت في الوصول إلى الأماكن غير المأهولة التى كان يصعب الوصول إليها بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، إضافة إلى تقليل زمن الرحلات على الطرق بنسبة أكثر من 25%، وتقليل الانبعاثات والغازات الضارة للبيئة الناتجة عن نقل المركبات بنسبة تتجاوز 18%.