إطلاق مبادرة طبية داخل مستشفى المطرية بالدقهلية لأكثر من 18 تخصصا

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية - إدارة تنظيم الأسرة، مبادرة طبية شاملة بمركز ومدينة المطرية، تضمنت تقديم خدمات طبية شاملة لأكثر من 18 تخصصا، وذلك بحضور 50 طبيبا من مستشفيات مختلفة داخل المحافظة، للكشف على الحالات المختلفة من سكان مدينة المطرية، وتوفير العلاج اللازم.

وجاءت المبادرة بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات المحافظة لتكثيف عمل المبادرات الطبية المجانية، لتحسين الظروف المعيشية بالمناطق الأكثر احتياجًا، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات كافة لمواطنيها، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تجهيز المبادرة لتلبية احتياجات سكان المطرية الصحية

وأكدت هبة الشريف، مدير الطب العلاجي بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى تجهيز المبادرة لتكون على أكمل وجه، وتلبي احتياجات سكان المطرية الصحية، وتوفير العلاج اللازم بعد الكشف عليهم من قبل أطباء من 18 تخصصا، من ضمنها «الجراحة العامة، والعظام، والنفسية»، بحضور 50 طبيبا من مستشفيات مختلفة.

المبادرة مجهزة بكل الأدوات الطبية ووجود العلاج

وأشارت مدير الطب العلاجي بالدقهلية، إلى أنهم على استعداد لتكرار المبادرة مرة أخرى، خلال الـ3 أسابيع المقبلة، مجهزة بكل الأدوات الطبية ووجود العلاج، لتكون مفيدة لسكان المطرية في الفترة المقبلة، مشددة على سعادتها بإقبال الأهالي منذ صباح اليوم على المبادرة، للكشف وتلقي العلاج.