طرق التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب وكيفية استخدامه

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق التسجيل في بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم، إذ يحتوي على معلومات مهمة، والاطلاع على الأسئلة التي يجرى توفيرها من خلاله.

ويمنح بنك المعرفة جميع الطلاب في جميع التخصصات الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي، سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.

طرق التسجيل في بنك المعرفة

وتستعرض «الوطن» لكم طريقة التسجيل في بنك المعرفة المصري للطلاب وكيفية استخدامه كالآتي:

ـ الدخول على رابط بنك المعرفة المصري.

- اختيار الدخول باستخدام EKB أو الدخول باستخدام الحساب الموحد.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة الرقم السري.

- الضغط على زر «تسجيل الدخول».

ويحتوي بنك المعرفة على كتب ثقافية لكافة الناس، ويتضمن كتباً تستهدف الأطفال، يجري استخدامها من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية، والتابلت في كل أنحاء الدولة.

يتضمن البنك 4 بوابات فرعية

- القراء، والأكاديمي، والتعليم، والأطفال

وتخدم الأطفال من أعمار 6 إلى 14 عاما: وتوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويجب إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي.

- للطلبة والمعلمين: وتوفر مصادرا تعليمية خاصة تتوافق مع المنهج الدراسي.

- سجل كمعلم أو كطالب.

- لأساتذة الجامعات والطلاب: وتوفر وصولاً لكل المصادر الأكاديمية بالإضافة إلى بوابات أخرى.

ـ يتطلب رقم بطاقة الهوية الجامعية أو المؤسسية.

- توفر وصولاً لكل المصادر العامة، وأحدث الأخبار في كل مجال من الاهتمامات العامة.

- يتطلب الرقم القومي فقط.

وفي سياق منفصل، انتظمت الدراسة في المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وتابعت منيرة أسامة، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، انتظام الدراسة فى اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني بمدرستي محمد نجيب الإبتدائية والحرية الرسمية المشتركة التابعين لإدارة المرج التعليمية، بداية من طابور الصباح والإذاعة المدرسية التى تضمنت العديد من الفقرات التوعوية بمخاطر الزلازل والألعاب الإلكترونية ثم تحية العلم والنشيد الوطني.

كما تابعت تفعيل اليوم الرياضي بمدرسة محمد نجيب الإبتدائية والذى يطبق للمرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني على المدرسة وكذلك الأنشطة المختلفة، وزرعت شجرة الحق مؤكدة أهمية هذه الصفة العظيمة التي لا نستطيع العيش بدونها.