تعرف على التحويلات المرورية الجديدة بـ«صحراوي بني سويف» الشرقي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد، بوضع خريطة للتحويلات المرورية الجديدة بطريق الصعيد الحر «الصحراوي الشرقي»؛ إذ سيجرى صيانة النفق عند بوابة المحافظة على الطريق، والذي يستلزم إجراء تحويل مسار الطريق بهذه المنطقة.

تحويل المسار بنفق بني سويف

من جانبه، أكد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، خلال تصريحات صحفية، أنه جرى عقد اجتماع لمناقشة الإجراءات المقرر تنفيذها بشأن تحويل مسار الطريق بنفق بني سويف عند بوابة المحافظة، ضمن أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الحر، والتي تتضمن إجراء تحويلات وتعديل في الحركة المرورية على الطريق.

وخلال الإجتماع، جرى الاتفاق بعد المعاينة على غلق نفق بني سويف «أعلى وأسفل» غلقا تاما، وتحويل القادم من القاهرة اتجاه المنيا، على أن يسلك نزلة اتجاه بني سويف «دوران» اتجاه المنيا، على أن يسلك القادم من بني سويف متجها إلى الزعفرانة أعلى النفق في اتجاه القادم من المنيا إلى اتجاه نزلة طريق الزعفرانة، والقادم من المنيا باتجاه القاهرة يسلك طريق نزلة الزعفرانة «دوران» اتجاه القاهرة.

الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة كافة

وجرى التأكيد على التزام الشركة المنفذة للأعمال باشتراطات أمن والسلامة كافة لمستخدمي الطريق في جميع التحويلات ومناطق الأعمال، وتوفير عدد كاف من العلامات التحذيرية واللافتات الإرشادية المضيئة والمطبات الصوتية قبل محيط الأعمال بمسافة كافية في الاتجاهين، مع تخصيص حارة مرورية للطوارئ بمنطقة الأعمال.